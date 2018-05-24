Дело МН17: круг подозреваемых сужен, следствие на финишной прямой

Номер на обломке той самой ракеты ЗРК Бук (скриншот из видеозаписи)

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Петр Порошенко заявил, что "есть все основания надеяться" - уже в ближайшее время прокуратура Нидерландов представит обвинения по трагедии Боинга

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Круг подозреваемых по делу о крушении лайнера МН17 летом 2014 года в Донбассе сужен до нескольких десятков человек, а многие улики передадут в суд без обнародования заранее. Такой информацией поделился сегодня во время обнародования промежуточных результатов расследования глава уголовной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен, его заявление подробнее объяснил первый замглавы ГПУ Дмитрий Сторожук.

Сегодня следствие назвало исполнителей теракта - это военные 53-й бригады ПВО ВС РФ. Паулиссен считает, что следствие вышло на финишную прямую, и ему известны имена основных фигурантов.

Как написал у себя в Facebook президент Петр Порошенко, "есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения против причастных к уничтожению самолета лиц".

Сторожук, который был в составе украинской делегации на брифинге JIT, прокомментировал озвученные итоги следствия так: "...То есть, это оружие не было куплено сепаратистами в военторге, его не приобрели и доставили на место выстрела никаким другим мифическим путем. Главный нацпрокурор Нидерландов четко заявил, что из оружия РФ, доставленного ​​на территорию Украины, был произведен выстрел по пассажирскому самолету. Это не просто заявление, это доказательства, собранные в соответствии со всеми необходимыми процессуальными требованиями".

Сторожук также отметил другой важный момент: следствие заявило, что не может опираться на данные РФ по этому делу.

"Это достаточно серьезный сигнал для СМИ, которые будут продолжать опираться на заявления России по этому вопросу и тиражировать сообщения из РФ подобного содержания", - отметил он, добавив, что отныне любые манипуляции о возможной вине Украины должны быть прекращены.

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Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. 24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).