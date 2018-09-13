Дело Савченко-Рубана: Матиос заявил, что установлен организатор

Анатолий Матиос (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Главный военный прокурор не стал называть имя организатора возможного масштабного теракта в правительственном квартале Киева

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Следователи установили личность организатора в деле, в котором экс-руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан и народный депутат Надежда Савченко подозреваются в планировании переворота и захвата государственной власти. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112 Украина.

"У нас установлено, кто это организовывал. Доказательств для того, чтобы объявить ему подозрение, на данный момент недостаточно", - сказал он.

По его словам, в терактах должны были принять участие до 30 человек.

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"Для общей системы хаоса там должно было быть до 30 человек. Мы установили того, кто занимался этой организацией. Мы локализовали. Я не хочу (называть его имя, - ред.)", - сказал главный военный прокурор.

Матиос уточнил, что дело "Савченко-Рубана" в октябре будет передано в суд.

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Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей. 15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил впервые, что Рубана задержали 8 марта на КПВВ Майорское якобы с оружием от боевиков.

По данным следствия, они хотели обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства. СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.

22 марта Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко. Суд арестовал ее и Рубана. Нардепу грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

В мая СБУ сообщила, что Рубана террористы ДНР внесли в список обмена заложниками, а генпрокурор сказал, что партия Украинский выбор Виктор Медведчук "может быть" мозговым центром плана по изменению или свержению конституционного строя в Украине. Лидер партии тут же заявил, что это "полный абсурд". 1 августа, досудебное расследование "дела Савченко-Рубана" было завершено.

Рубан предлагал следствию пойти на сделку: обменять его до начала суда на двух украинских военных, которых удерживают в заложниках на временно оккупирванной территории Донбасса.