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01.08.2018, 20:15

Дело Януковича: суд назначит нового адвоката

Дело Януковича: суд назначит нового адвоката - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Суд продолжится 16 августа

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Оболонский районный суд Киева решил назначить нового бесплатного государственного адвоката Виктору Януковичу по делу о государственной измене, заседание перенесли на 16 августа. Об том сообщает Радио Свобода.

Суд решил заменить назначенного накануне госадвоката Виктора Овсянникова.

"С учетом перерыва в судебном заседании предложить назначенному защитнику заблаговременно начать ознакомление с материалами дела", – говорится в постановлении суда.

Суд по делу Януковича продолжится 16 августа.

1 августа государственный адвокат Виктор Овсянников трижды за день самовольно покинул заседание Оболонского суда, в котором рассматривается дело о госизмене Виктора Януковича.

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Теги: виктор янукович, адвокат
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