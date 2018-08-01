Дело Януковича: суд назначит нового адвоката

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Суд продолжится 16 августа

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Оболонский районный суд Киева решил назначить нового бесплатного государственного адвоката Виктору Януковичу по делу о государственной измене, заседание перенесли на 16 августа. Об том сообщает Радио Свобода.

Суд решил заменить назначенного накануне госадвоката Виктора Овсянникова.

"С учетом перерыва в судебном заседании предложить назначенному защитнику заблаговременно начать ознакомление с материалами дела", – говорится в постановлении суда.

Суд по делу Януковича продолжится 16 августа.

1 августа государственный адвокат Виктор Овсянников трижды за день самовольно покинул заседание Оболонского суда, в котором рассматривается дело о госизмене Виктора Януковича.