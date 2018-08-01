Дело Януковича: суд назначит нового адвоката

Оболонский районный суд Киева решил назначить нового бесплатного государственного адвоката Виктору Януковичу по делу о государственной измене, заседание перенесли на 16 августа. Об том сообщает Радио Свобода.
Суд решил заменить назначенного накануне госадвоката Виктора Овсянникова.
"С учетом перерыва в судебном заседании предложить назначенному защитнику заблаговременно начать ознакомление с материалами дела", – говорится в постановлении суда.
Суд по делу Януковича продолжится 16 августа.
1 августа государственный адвокат Виктор Овсянников трижды за день самовольно покинул заседание Оболонского суда, в котором рассматривается дело о госизмене Виктора Януковича.