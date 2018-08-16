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16.08.2018, 07:09

"Дирижеры войны - россияне": Госдеп отреагировал на выводы ОБСЕ

"Дирижеры войны - россияне": Госдеп отреагировал на выводы ОБСЕ - Фото
Хизер Нойерт (фото - пресс-служба Госдепартамента США)

Ясно, кто разжег и поддерживает войну в Донбассе, отметила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт, напомнив о новой технике россиян

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Внешнеполитическое ведомство США, отреагировав на данные ОБСЕ о наличии в Донбассе новейших российских комплексов радиоэлектронной борьбы, заявило: это еще одно доказательство того, кто на самом деле ведет войну против Украины. Об этом сообщила у себя в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт.

Речь идет об отчете СММ ОБСЕ за 28 июля.

"Новое доказательство того, что российские военные дирижируют конфликт в Донбассе", - отметила она.

Дипломат призвала Москву полностью выполнить минские соглашения и вывести войска с техникой из Украины.

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13 августа наблюдатели сообщили, что 28 июля их беспилотник обнаружил на юго-запад от Луганска на временно оккупированной части Донбасса системы РЭБ россиян: Леер-3, Красуха-2, Былина и Репеллент-1.

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Теги: Госдепартамент США, Хизер Нойерт, война в донбассе, рэб
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