"Дирижеры войны - россияне": Госдеп отреагировал на выводы ОБСЕ

Внешнеполитическое ведомство США, отреагировав на данные ОБСЕ о наличии в Донбассе новейших российских комплексов радиоэлектронной борьбы, заявило: это еще одно доказательство того, кто на самом деле ведет войну против Украины. Об этом сообщила у себя в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт.
Речь идет об отчете СММ ОБСЕ за 28 июля.
"Новое доказательство того, что российские военные дирижируют конфликт в Донбассе", - отметила она.
.@OSCE_SMM conflict monitors spotted four new Russian electronic warfare systems in eastern #Ukraine -- more evidence Russia’s military is orchestrating the conflict in the Donbas. #Russia must fully implement the Minsk agreements and pull its forces out of Ukraine.— Heather Nauert (@statedeptspox) 15 серпня 2018 р.
Дипломат призвала Москву полностью выполнить минские соглашения и вывести войска с техникой из Украины.
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13 августа наблюдатели сообщили, что 28 июля их беспилотник обнаружил на юго-запад от Луганска на временно оккупированной части Донбасса системы РЭБ россиян: Леер-3, Красуха-2, Былина и Репеллент-1.