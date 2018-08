"Дирижеры войны - россияне": Госдеп отреагировал на выводы ОБСЕ

Хизер Нойерт (фото - пресс-служба Госдепартамента США)

Внешнеполитическое ведомство США, отреагировав на данные ОБСЕ о наличии в Донбассе новейших российских комплексов радиоэлектронной борьбы, заявило: это еще одно доказательство того, кто на самом деле ведет войну против Украины. Об этом сообщила у себя в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт.

Речь идет об отчете СММ ОБСЕ за 28 июля.

"Новое доказательство того, что российские военные дирижируют конфликт в Донбассе", - отметила она.

.@OSCE_SMM conflict monitors spotted four new Russian electronic warfare systems in eastern #Ukraine -- more evidence Russia’s military is orchestrating the conflict in the Donbas. #Russia must fully implement the Minsk agreements and pull its forces out of Ukraine.