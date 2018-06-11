Еврокомиссар о создании антикорсуда: "Дьявол" - в деталях

Йоханнес Хан

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По словам Хана, ЕС положительно оценивает голосование в Украине по созданию Высшего антикоррупционного суда, но окончательная версия еще изучается

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Евросоюз приветствует и положительно оценивает голосование в Украине по созданию Высшего антикоррупционного суда, но окончательная версия закона еще изучается. Об этом заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан в понедельник в Вене, передает Укринформ.

«Есть хорошая новость, что украинский парламент окончательно принял законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Конечно, дальше ключевой является имплементация. А также мы должны увидеть детали этого закона. Ведь было много поправок, а «дьявол» всегда в деталях. Особенно, если речь идет об Украине... », - заявил еврокомиссар.

Поэтому он отметил, что нужно изучить реальное содержание закона.

«В целом мы приветствуем факт, что сейчас, после многих неудачных попыток, закон об антикоррупционном суде был принято», - подчеркнул Хан.

Он также заявил, что ЕС сосредоточен на том, чтобы Украина получила больше иностранных инвестиций для обеспечения своего экономического роста, что требует интенсификации борьбы с коррупцией.

Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о Высшем антикоррупционном суде №7440. Президент назвал подписанный им закон "ключевой вехой завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в Украине".

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7 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде – "за" проголосовали 317 депутатов. 9 июня документ подписал спикер парламента Андрей Парубий.

В НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что на запуск Антикоррупционного суда уйдет около полугода.