ФФУ готова компенсировать Вуковичу штраф ФИФА за "Слава Украине!"

Руководство Федерации футбола Украины компенсирует футболисту Огнену Вукоевичу штраф, который наложила на него ФИФА за словесную поддержку Украины после победы сборной Хорватии над командой РФ на ЧМ-2018. Об этом у себя в Facebook заявил президент ФФУ Андрей Павелко.
"Вукоевич отстранен от работы в тренерском штабе сборной Хорватии и оштрафован… И это всего лишь за слова уважения по отношению к Украине... Если Огнен будет оспаривать решение ФИФА, то ФФУ окажет ему в этом юридическую и общую поддержку. Кроме того, мы готовы предоставить дополнительную аргументацию и разъяснения относительно значения приветствия "Слава Украине!" - написал депутат от БПП.
Более того, ФФУ готова рассмотреть варианты сотрудничества с Вукоевичем, так как, по словам Павелко, "ценит людей, которые преданы Украине и не боятся публично демонстрировать уважение к нашему государству".
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7 июля 2018 года Хорватия выиграла у РФ в четвертьфинале ЧМ-2018 по футболу. Домагой Вида (вместе с Огненом Вукоевичем) после этого на камеру заявил "Слава Украине! Давай-давай!". Оба они ранее играли в украинских клубах. ФИФА назвала это "неспортивным" и "политическим" заявлением, угрожала дисквалифицировать Виду. Хорватская федерация исключила из делегации только Вукоевича - он был помощником тренера. Позднее ФИФА его еще и оштрафовала.
Украинцы поддержали Виду и Вукоевича, организовав онлайн-флэшмоб: люди ставят ФИФА на странице организации в Facebook минимальный рейтинг.