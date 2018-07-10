ФФУ готова компенсировать Вуковичу штраф ФИФА за "Слава Украине!"

Андрей Павелко (фото - facebook.com/andriy.pavelko)

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Если футболисту придется оплатить штраф ФИФА, ему эту сумму компенсируют из своих карманов руководители ФФУ: по крайней мере, так они обещают сделать

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Руководство Федерации футбола Украины компенсирует футболисту Огнену Вукоевичу штраф, который наложила на него ФИФА за словесную поддержку Украины после победы сборной Хорватии над командой РФ на ЧМ-2018. Об этом у себя в Facebook заявил президент ФФУ Андрей Павелко.

"Вукоевич отстранен от работы в тренерском штабе сборной Хорватии и оштрафован… И это всего лишь за слова уважения по отношению к Украине... Если Огнен будет оспаривать решение ФИФА, то ФФУ окажет ему в этом юридическую и общую поддержку. Кроме того, мы готовы предоставить дополнительную аргументацию и разъяснения относительно значения приветствия "Слава Украине!" - написал депутат от БПП.

Более того, ФФУ готова рассмотреть варианты сотрудничества с Вукоевичем, так как, по словам Павелко, "ценит людей, которые преданы Украине и не боятся публично демонстрировать уважение к нашему государству".

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7 июля 2018 года Хорватия выиграла у РФ в четвертьфинале ЧМ-2018 по футболу. Домагой Вида (вместе с Огненом Вукоевичем) после этого на камеру заявил "Слава Украине! Давай-давай!". Оба они ранее играли в украинских клубах. ФИФА назвала это "неспортивным" и "политическим" заявлением, угрожала дисквалифицировать Виду. Хорватская федерация исключила из делегации только Вукоевича - он был помощником тренера. Позднее ФИФА его еще и оштрафовала.

Украинцы поддержали Виду и Вукоевича, организовав онлайн-флэшмоб: люди ставят ФИФА на странице организации в Facebook минимальный рейтинг.