Фракция БПП не вернется в Раду: не договорились по обновлению ЦИК

Депутаты на вечернем заседании Верховной Рады 5 июля 2018-го (фото – LIGA.net)

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Несмотря на отсутствие в сессионном зале парламента фракции президентской политсилы, на вечернем заседании зарегистрировались 360 депутатских карточек

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Депутаты – члены фракции Блок Петра Порошенко не будут работать в сессионном зале на вечернем пленарном заседании Верховной Рады, так как в парламенте не удалось договориться об обновлении состава Центральной избирательной комиссии. Об этом журналистам сообщил замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко, передает корреспондент LIGA.net.

Несмотря на то, что в зале отсутствует фракция президентской политсилы, на вечернем заседании зарегистрировались 360 депутатских карточек. Спикер Рады Андрей Парубий объявил о рассмотрении проекта закона по поводу публикаций законов в газете Голос Украины и Ведомостях Верховной Рады №6518.

Сегодня, 5 июля, Рада планировала назначить новых членов Центризбиркома, однако из-за отказа некоторых фракций участвовать в этом голосование оказалось под угрозой срыва. Требуя рассмотреть вопрос обновления ЦИК, депутаты из Блока Петра Порошенко покинули сессионный зал парламента.

Ранее источники LIGA.net в коалиции сообщили, что президенту Петру Порошенко и лидеру Народного фронта Арсению Яценюку якобы не выгодно менять старый состав ЦИК.