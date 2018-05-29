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29.05.2018, 18:15

Генерала обвиняют в преступлениях против Майдана: дело уже в суде

Генерала обвиняют в преступлениях против Майдана: дело уже в суде - Фото
Владимир Гриняк (фото - скриншот видео)

В Генпрокуратуре не называют фамилию обвиняемого, однако, по данным СМИ, речь идет о генерале Нацгвардии Владимире Гриняке

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В суд передано дело одного из экс-руководителей Департамента общественной безопасности МВД, ныне входящего в руководство Нацгвардии, которого обвиняют в ряде преступлений против Майдана, в частности при силовом разгоне протестующих 18 февраля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По данным СМИ, речь идет о генерале Владимире Гриняке.

Чиновника обвиняют в препятствовании митингам с применением насилия (ч. 3 ст. 28, ст. 340 УК), превышении власти и организации такого превышения правоохранителями (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК), вследствие чего пострадали более 300 человек.

Генералу вменяют организацию убийства нескольких лиц опасным для многих способом (ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК), организацию нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК), неофициальные выплаты бойцам Беркута (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 УК), незаконное обращение с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК), подстрекательство к служебному подлогу (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК).

Прокуроры просили суд отстранить подозреваемого от должности, однако и первая, и апелляционная инстанции в этом отказали. Также судьи отказались арестовывать генерала, избрав ему вместо этого личное обязательство.

В декабре 2016-го Гриняка взяли на поруки депутаты от Народного фронта Андрей Левус и Михаил Бондарь. Парламентарии тогда заявили, что генерал во время Евромайдана якобы сотрудничал с митингующими.

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Теги: дела Майдана, преступления против Майдана, майдан, беркут, владимир гриняк
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