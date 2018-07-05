Геращенко назвала фамилии еще 14 россиян для обмена

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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В "список 14" попал задержанный российский пропагандист Кирилл Вышинский

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Украина может рассмотреть возможность передачи РФ еще 13 россиян, а также руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, кроме ранее названных 23 граждан. Об этом заявила сегодня первый вице-спикер Верховный Рады Ирина Геращенко.

"После этой проверки хочу заявить, что в списке граждан, которых хотела посетить госпожа Москалькова (омбудсмен РФ, - ред.) еще были следующие лица – Вышинский, Галичий, Джемиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осминин, Сатаров, Зеничак, Суханов, Шибаев и Юревич, которые признали, что они имеют или российское или двойное гражданство", - отметила Геращенко.

По ее словам, они признались в работе на страну-агрессора РФ.

"Если письмо Москальковой (российского омбудсмена Москальковой, - ред.) является хоть какой-то заинтересованностью российской стороны забрать своих преступников и отдать Украине наших (граждан, - ред.), то украинская сторона готова рассмотреть то, чтобы мы могли передать этих 14 человек РФ для освобождения политузников Кремля", - подчеркнула она.

Геращенко уточнила, что планирует сегодня письмом проинформировать представителя России в трехсторонней контактной группе о готовности Украины к такому обмену.

"Предложила собраться уже 11 июля, или в любой другой, удобный представителям РФ и ОБСЕ в ТКГ день. Итак, Украина готова передать РФ 36 россиян ради освобождения наших из российских тюрем", - отметила Геращенко у себя в Facebook.

2 июля 2018 года вице-спикер Геращенко назвала фамилии россиян для обмена на украинских политзаключенных.

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