Геращенко: РФ будет использовать тему заложников перед выборами

Ирина Геращенко Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Кремль будет ждать старта украинской избирательной кампании, чтобы попытаться "сыграть на теме войны и мира в Донбассе", отметила первый вице-спикер

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Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин будет использовать тему заложников в украинской избирательной кампании. Об этом у себя в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Тема "важная и актуальная" для общества, и Кремль будет ее разыгрывать по полной. Ужасно, когда судьбы людей становятся циничным инструментом для воздействия на украинский политический ландшафт", - отметила она.

По словам Геращенко, это очень остро ощущалось на последней встрече в Минске.

Она напомнила, с марта 2018 года Украина не получила никакого ответа от РФ на предложение отдать им 36 россиян, также были отброшены в рамках Минска все предложения по освобождению заложников в ОРДЛО.

"Все это наталкивает на мысль, что Кремль будет ждать старта украинской избирательной кампании и затем попытается играть не только на теме заложников, но и более широко - Донбасса, войны и мира. Подталкивая к "прямым переговорам" с ОРДЛО и демонстрируя приверженность определенных кандидатов и партий, готовых разговаривать на условиях Кремля, а не с позиции Украины", - отметила Геращенко.

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2 июля 2018 года Геращенко назвала фамилии россиян для обмена на украинских политзаключенных.