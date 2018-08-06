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06.08.2018, 18:34

Геращенко заявила, что хочет лишиться неприкосновенности

Геращенко заявила, что хочет лишиться неприкосновенности - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам первого вице-спикера Рады, представитель партии Батьківщина потребовал отдать ее под суд

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Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что в первый день сентябрьской сессии парламента будет требовать поставить вопрос о снятии с нее депутатской неприкосновенности. Об этом заявила сама Геращенко в Facebook.

По ее словам, представитель партии Батьківщина Андрей Сенченко "требует снять с меня депутатскую неприкосновенность и отправить под суд за мою позицию о необходимости пролонгации закона об особенностях самоуправления в Донецкой и Луганской областях".

Геращенко заявила, что "хочет суда с Батьківщиною".

"Также я хочу обратить внимание посольств США, Франции, Германии, других стран ЕС к этой ситуации. За мою политическую позицию по Донбассу и минским соглашениям, которые, кстати, поддерживает весь мир, члены Батьківщини предлагают меня судить", - написала вице-спикер Рады.

Сегодня Геращенко сообщила, что Верховная Рада получила письмо от представителя ОБСЕ по минскому процессу Мартина Сайдика, в котором он пишет, что очередное продление действия закона об особом статусе Донбасса могло бы способствовать ускорению введения миротворческих сил ООН на восток Украины.

 

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Теги: суд, Донбасс, Ирина Геращенко, неприкосновенность
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