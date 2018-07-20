Глава МВД Италии: Аннексия Крыма законна, а Майдан - фейк

Министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал Революцию достоинства "фальшивой", а аннексию Крыма "законной". Об этом Сальвини заявил в интервью The Washington Post.
Корреспондент попросил чиновника пояснить, почему он считает, что Россия имела право аннексировать Крым. Сальвини сослался на "референдум", на котором "90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию".
При этом на ответную реплику журналиста о том, что этот "референдум" проходил под дулами оружия российских солдат, Сальвини предложил сравнить ему это с "фальшивой революцией в Украине".
"Сравните это с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными державами - подобно арабским весенним революциям. Есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации", - сказал итальянский вице-премьер.
16 июля Сальвини на пресс-конференции в Москве заявил, что рассчитывает на снятие санкций с России уже до конца года.