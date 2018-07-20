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20.07.2018, 15:27

Глава МВД Италии: Аннексия Крыма законна, а Майдан - фейк

Глава МВД Италии: Аннексия Крыма законна, а Майдан - фейк - Фото
Маттео Сальвини Фото: gettyimages.com

Маттео Сальвини считает, что есть некие "исторически российские зоны", которые "законно принадлежат Российской Федерации"

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Министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал Революцию достоинства "фальшивой", а аннексию Крыма "законной". Об этом Сальвини заявил в интервью The Washington Post.

Корреспондент попросил чиновника пояснить, почему он считает, что Россия имела право аннексировать Крым. Сальвини сослался на "референдум", на котором "90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию".

При этом на ответную реплику журналиста о том, что этот "референдум" проходил под дулами оружия российских солдат, Сальвини предложил сравнить ему это с "фальшивой революцией в Украине".

"Сравните это с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными державами - подобно арабским весенним революциям. Есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации", - сказал итальянский вице-премьер.

16 июля Сальвини на пресс-конференции в Москве заявил, что рассчитывает на снятие санкций с России уже до конца года.

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Теги: Маттео Сальвини, Крым, революция, италия, майдан
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