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06.08.2018, 12:16

Глава РПЦ Кирилл едет к Варфоломею: цель визита не ясна

Глава РПЦ Кирилл едет к Варфоломею: цель визита не ясна - Фото
Кирилл Гундяев (фото - patriarchia.ru)

Визит предстоятеля московской цервки 31 августа в Стамбул состоится по его просьбе

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В последний день лета предстоятель Русской православной церкви Кирилл Гундяев поедет в Стамбул на встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом у себя в Facebook пишет офис генсека Священного Синода Константинопольского патриархата.

Как пишут у Варфоломея, о встрече с ним попросил патриарх Кирилл.

Официально цель визита - переговоры об отношениях Матери-Церкви с РПЦ.

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19 апреля Порошенко заявил, что единая православная церковь не станет государственной: кто захочет, тот сможет остаться в церкви Московского патриархата. 22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

27 июля 2018 года в Киеве состоялся крестный ход УПЦ МП: фоторепортаж. И в тот же день президенту Порошенко передали послание Варфоломея, в котором речь идет о том, что вселенский патриарх намерен "восстановить единство православных Украины с целью даровать украинской церкви автокефалию".

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Теги: визит, томос, автокефалия, варфоломей, Стамбул, кирилл гундяев, патриарх московский, вселенский патриарх
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