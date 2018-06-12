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12.06.2018, 22:56

Горбатюк: Забирали производства, где была перспектива завершения

Горбатюк: Забирали производства, где была перспектива завершения - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры прокомментировал ход расследований преступлений во время Майдана

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Производства, которые имели перспективу завершения, были забраны из ведомства департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры. Об этом в эфире программы Нині на Громадському заявил начальник департамента специальных расследований Сергей Горбатюк.

По его словам, штат сократили на 60 человек.

"Наш департамент 40 следователей и 20 прокуроров - абсолютно немотивированное решение генерального прокурора, которое повлияло на расследование дел как о преступлениях во время Майдана, так и в отношении высокопоставленных чиновников. Как по мне, забирались те производства, где есть перспектива завершения", - подчеркнул Горбатюк.

 24 мая 2018 года Горбатюк подтвердил, что в определенный период расследование производств против экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта блокировалось.

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Теги: гпу, майдан, сергей горбатюк
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