Горбатюк: Забирали производства, где была перспектива завершения

Производства, которые имели перспективу завершения, были забраны из ведомства департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры. Об этом в эфире программы Нині на Громадському заявил начальник департамента специальных расследований Сергей Горбатюк.
По его словам, штат сократили на 60 человек.
"Наш департамент 40 следователей и 20 прокуроров - абсолютно немотивированное решение генерального прокурора, которое повлияло на расследование дел как о преступлениях во время Майдана, так и в отношении высокопоставленных чиновников. Как по мне, забирались те производства, где есть перспектива завершения", - подчеркнул Горбатюк.
24 мая 2018 года Горбатюк подтвердил, что в определенный период расследование производств против экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта блокировалось.