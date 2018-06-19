Госдеп отреагировал на вброс с "российским Крымом" Трампа

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Представитель дипведомства сообщил, что американская политика в отношении Крыма не меняется - РФ должна вернуть Крым Украине

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В Государственном департаменте США заявили, что не меняли позицию по Крыму на фоне распространяемой в СМИ информации, что американский президент Дональд Трамп якобы считает полуостров российским, "потому что там говорят по-русски". Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепа во время телеконференции для журналистов.

По его словам, "крымская политика" остается неизменной.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границах, и наша политика по Крыму остается неизменной. Наши санкции - наши крымские санкции останутся в силе, пока Россия не завершит свою оккупацию и не вернет Крым Украине" - заявил он.

14 июня издание BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника распространило информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы заявил лидерам G7, что Крым является российским, потому что все, кто там живут, говорят на русском языке.