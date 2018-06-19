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19.06.2018, 09:40

Госдеп отреагировал на вброс с "российским Крымом" Трампа

Госдеп отреагировал на вброс с "российским Крымом" Трампа - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Представитель дипведомства сообщил, что американская политика в отношении Крыма не меняется - РФ должна вернуть Крым Украине

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В Государственном департаменте США заявили, что не меняли позицию по Крыму на фоне распространяемой в СМИ информации, что американский президент Дональд Трамп якобы считает полуостров российским, "потому что там говорят по-русски". Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепа во время телеконференции для журналистов.

По его словам, "крымская политика" остается неизменной.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границах, и наша политика по Крыму остается неизменной. Наши санкции - наши крымские санкции останутся в силе, пока Россия не завершит свою оккупацию и не вернет Крым Украине" - заявил он.

14 июня издание BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника распространило информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы заявил лидерам G7, что Крым является российским, потому что все, кто там живут, говорят на русском языке.

15 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что даже, если президент США Дональд Трамп и сказал во время ужина с лидерами Большой семерки в Квебеке 8 июня приписываемую ему СМИ фразу о том, что Крым принадлежит России, потому что все его жители говорят по-русски, то эти слова вырваны из контекста. 
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Теги: Госдепартамент США, США, дональд трамп, Крым, госдеп, оккупация крыма
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