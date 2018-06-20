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20.06.2018, 18:03

Госдеп США призвал Россию прекратить запугивать миссию ОБСЕ

Госдеп США призвал Россию прекратить запугивать миссию ОБСЕ - Фото
Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Хизер Науэрт отреагировала на обстрел боевиками беспилотника ОБСЕ

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Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт в очередной раз призвала Россию прекратить запугивать сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Об этом она написала в Twitter.

"Подчиненные России боевики вновь обострили ситуацию, обстреляв ракетами типа "земля-воздух" гражданские беспилотные летательные аппараты ОБСЕ на востоке Украины 9 и 15 июня. Прекратите запугивать СММ. Россия должна поддерживать специальную мониторинговую миссию и ее усилия к достижению мира", - заявила Науэрт.

15 июня в Донбассе незаконные вооруженные формирования обстреляли беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в Украине из ракетно-зенитного комплекса.

17 июня спикер Госпдепа США Науэрт писала, что путинские наемники на востоке Украины должны прекратить открывать огонь в направлении сотрудников СММ ОБСЕ.

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Теги: Хизер Науэрт, госдеп сша, смм обсе, Донбасс
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