США об антикорсуде: Киев должен сделать незамедлительный шаг

Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Госдеп призвал украинские власти обсудить законодательные предложения по созданию Антикоррупционного суда непосредственно с МВФ

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Госдепартамент США призвал власть Украины сделать "незамедлительный шаг" в борьбе с коррупцией, приняв согласованный с Международным валютным фондом закон о Высшем антикоррупционном суде. Соответствующее заявление внешнеполитического ведомства обнародовано на его сайте.

В Госдепе назвали создание "по-настоящему независимого" Антикоррупционного суда "важнейшим и незамедлительным" шагом, который Киев может предпринять для "удовлетворения требований украинцев" и победы над коррупцией, которая "продолжает угрожать нацбезопасности, процветанию и демократическому развитию Украины".

"США полностью поддерживают МВФ, который определит, соответствует ли закон об Антикоррупционном суде обязательствам Украины в рамках программы Фонда", - отметили в ведомстве.

В Вашингтоне выразили согласие с МВФ в том, что законодательство, учреждающее новый суд, "в любом случае должно предусматривать центральную роль совета международных экспертов в обеспечении отбора квалифицированных судей".

"США четко заявляют, что закон об Антикоррупционном суде должен удовлетворять МВФ, обеспечивающий существенную финансовую поддержку украинскому правительству. Поэтому мы призываем Киев обсудить эти законодательные предложения непосредственно с Фондом и принять законопроект, соответствующий требованиям МВФ", - подчеркнули в Госдепе.

По состоянию на вечер 5 июня Верховная Рада прошла 1655 из 1927 поправок к законопроекту об антикорсуде. Голосование за документ в целом ожидается 7 июня.