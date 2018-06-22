Госсекретарь МИД ФРГ в России говорил о Крыме и Донбассе

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Михаэль Рот напомнил россиянам в Москве об аннексии Крыма и войне в Донбассе

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Государственный секретарь по делам Европы МИД ФРГ Михаэль Рот напомнил россиянам о временно оккупированном Крыме и войне в Донбассе. Об этом говорится в тексте его выступления на встрече с представителями гражданского общества РФ, который размещен на сайте ведомства.

"Противоречащей международному праву аннексией Крыма и вмешательством в восточную Украину Россия отказалась от порядка, о котором мы договорились в заключительном акте Хельсинской и Парижской хартий. Вместе с нашими партнерами из ЕС мы будем и впредь четко выступать против этих нарушений международного права со стороны России и массовых нарушений прав человека", - подчеркнул Рот.

Он считает, что важно при этом оставаться в диалоге. "Только в диалоге мы можем четко сформулировать перед Россией наши ожидания, будь то восточная Украина или режим в Сирии", - добавил госсекретарь.

Рот находится в России со своим первым визитом 21-23 июня.

18 июня 2018 года он заявлял, что российская пропаганда вызов для всей Европы, поэтому украинским властям следовало бы активнее принимать меры для распространения информации о положительных изменениях, которые происходят в Украине.