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12.06.2018, 13:58

Гриценко рассказал о мирном плане "теневого" Нормандского формата

Гриценко рассказал о мирном плане "теневого" Нормандского формата - Фото
Анатолий Гриценко

Закрытая рабочая группа в Европе предлагает ввести 30-тысячный контингент миротворцев на линию разграничения в Донбассе.

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Экс-министр обороны Анатолий Гриценко утверждает, что существует международная группа, которая подготовила пакет решений, позволяющий Украине вернуть оккупированные территории на достойных условиях.

Об этом он рассказал в интвервью LIGA.net.

По словам Гриценко, кроме официальных переговоров между Куртом Волкером и Владиславом Сурковым, минских и нормандских переговоров существует закрытая рабочая группа представителей бывших и действующих министров Украины, России, Франции, Германии и США.

Все наработанные решения ложатся на стол Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, Владимира Путина, Петра Порошенко и Дональда Трампа.

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На данном этапе группой предложена стратегия развертывания миротворцев в Донбассе. В ней детализируется, какие страны должны ее сформировать и какие у них будут полномочия. Общая численность миссии должна составить 30-40 тысяч военных и 5-6 тысяч гражданских лиц.

Кроме того, заключительным этапом плана должно стать проведение местных выборов на оккупированных территориях. Но чтобы к ним дойти, нужно пройти более сложную подготовку.

Первейшая задача состоит в том, чтобы перекрыть восточную границу, не контролируемую Украиной. Должно быть проведено разминирование, выведен рубль и заведена гривна, как основная валюта. Террористы должны расформировать два армейских корпуса и фейковые государственные структуры.

Украине предлагают, в свою очередь создать условия для возвращения беженцев-переселенцев. Речь не идет о прямых обязательствах Украины в рамках этой стратегии, говорит Гриценко. Но, в то же время, от Украины ждут конкретных шагов, включая амнистию коллаборантам.

"Надо будет вычленить тех, кто совершал тяжкие преступления и тех, кто пассивно пошел на поводу. Они получат прощение, а "моторолы" либо выедут в Россию, либо пойдут под суд", – рассказал политик.

По его словам, этот план может быть задействован только после завершения президентских выборов и парламентских выборов в Украине. Так, как у нынешней власти осталось меньше года, а стратегия расчитана  на 5 лет.

Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер  заявлял, что миротворцы ООН должны заменить войска РФ на оккупированной части Донбасса. 

Читайте полный текст: Откуда рейтинг. Интервью с Анатолием Гриценко

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Теги: миротворцы в Донбассе, США, война в донбассе, анатолий гриценко, мирный план
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