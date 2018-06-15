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15.06.2018, 14:43

Ил-76 и аэропорт. Ликвидированы еще трое россиян из "списка 72"

Ил-76 и аэропорт. Ликвидированы еще трое россиян из "списка 72" - Фото
На фото крайний слева - Руслан Сахипов (ликвидирован), крайний справа - Григорий Цуркану (ликвидирован)

Список живых россиян, ответственных за сбитый Ил-76 и атаку на Луганский аэропорт, продолжает сокращаться

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Из 72 российских солдат частной военной компании Вагнера, сбивших украинский Ил-76 и принимавших участие в атаке на Луганский аэропорт в 2014 году, в живых остаются около 54 человек. К ранее озвученной цифре в 15 ликвидированных россяин в период активной фазы российско-украинской войны, добавились еще "как минимум трое", ликвидированные за последние два года в Сирии. Об этом LIGA.net сообщили собеседники в Службе безопасности Украины.

Среди трех уничтоженных - Чупов Сергей Владимирович (06.01.1965) ликвидирован в феврале 2016-го года возле Дамаска. В апреле того же года у Пальмиры был уничтожен Сахипов Руслан Габидович (13.06.91). Еще один россиянин Ананьев Сергей Владимирович (17.06.1975) был убит в Сирии в июне 2016-го года. "Все - граждане РФ", - отметили в спецслужбе.

Чупов - уроженец Алма-Аты, Казахстан. Сахипов - бывший контрактник спецназа ГРУ ГШ РФ. Служил в Самарской области, уроженец Саратовской области. Ананьев родился в селе Плесецк Плесецкого района Архангельской области. Был прописан в Новороссийске, в/ч 48666.

СБУ продолжает отслеживать судьбу остальных российских наемников, причастных к агрессии против Украины.

Ранее глава СБУ Василий Грицак сообщал, что "с большой долей вероятности" огонь из ПЗРК по самолету Ил-76 открыли наемники ЧВК Александр Гуралев (1990 год рождения, Улан-Удэ, гражданин РФ) и Андрей Лебедев (1974 год рождения, село Харинское Ярославской области, гражданин РФ).

В Украине, по данным спецслужбы, было установлено присутствие 1587 членов ЧВК с мая 2014 года. Общий количественный состав ЧВК - около 5000 человек. География применения: Украниа (июнь 2014 - август 2015), Сирия - с августа 2015 года. Тренировочная база Вагнера расположена в Краснодарском крае РФ.

Украинский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит российской армией в Донбассе в ночь на 14 июня 2014 года. Погибли 40 десантников 25-й воздушно-десантной бригады и девять членов экипажа. Самолет атаковали из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) и 23-мм спаренной зенитной установки (ЗУ-23). Ил-76 упал в шести километрах от луганского аэропорта, куда летел в поддержку силам АТО. Сбивали самолет и атаковали аэропорт, по данным СБУ, в том числе члены российской ЧВК Вагнер. Спецслужба установила всех причастных и ведет их поиск. В то же время украинский суд признал виновным в падении самолета и генерал-майора Виктора Назарова, которого обвинили в халатности при подготовке операции. По данным следствия, о засаде россиян было известно. Генерал получил семь лет без лишения воинского звания, но подал апелляцию.

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Теги: Россия, Украина, война, Донбасс, чвк вагнера, ил-76, Вагнер, Луганский аэропорт
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