К Сенцову поехала омбудсмен: уже в российском Заполярье

Людмила Денисова (фото - facebook.com/denisovaombudsman)

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Сегодня утром Людмила Денисова прибыла в административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа, откуда направится в поселок Лабытнанги

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Незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает тюремный срок в заполярном поселке Лабытнанги, в ближайшее время может посетить уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Прибыли в Салехард. Это город в 22 км от Лабытнанги, где удерживают Сенцова. Сейчас направляют именно туда", - написала она.

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Режиссера Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года, обвинив в "подготовке терактов". 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Москва отказывается передать режиссера Украине, считая того своим гражданином.

18 мая 2018 года глава МИД Климкин начал выступление в Совете Европы с цитаты из заявления Сенцова, в котором тот сообщает о начале с 14 мая бессрочной голодовки. Спустя месяц узник попал в реанимацию. До этого он обратился к лидерам G7.

13 июня президент Петр Порошенко сообщил, что Денисова улетела в РФ для посещения украинских политзаключенных. На следующий день, 14 июня, Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Сенцова и других узников путинского режима.

LIGA.net также опубликовала аналитический материал "Мураевские откровения. Детально о "террористах" и проверке фактов".

Лабытнанги на карте: