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26.06.2018, 23:37

Киберполиция: Хакеры РФ готовят массированный удар по Украине

Киберполиция: Хакеры РФ готовят массированный удар по Украине - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Киберпреступники инфицируют сети компаний в разных отраслях

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Хакеры из России заражают компьютерные сети украинских компаний вредоносными программами, чтобы создать так называемые backdoors для масштабного скоординированного удара. Об этом почти через год после атаки на Украину, которая распространилась по всему миру, сообщил глава киберполиции Сергей Демедюк, передает Reuters.

По словам Сергея Демедюка, хакеры инфицируют сети компаний в разных отраслях, в частности банки или предприятия энергетической инфраструктуры. Структура вредоносного программного обеспечения свидетельствует о том, что люди, стоящие за ним, хотят активировать его в определенный день.

По его словам, украинская киберполиция сотрудничает с иностранными агентствами для выявления хакеров. Демедюк не назвал эти агентства.

С начала 2018 года полиция выявила распространение вирусов различными путями. В их числе относятся фишинговые письма, отправленные с легитимных доменов госучреждений, чьи системы были взломаны, или с поддельных вебсайтов, имитирующих вебсайты реальных государственных органов.

Полиция обнаружила, что хакеры распространяют вредоносные программы, которые разделены на различные компоненты и отправлены из разных источников, чтобы сделать их незаметными для антивирусного программного обеспечения. Попадая на одно устройство эти блоки объединяются во вредоносную программу.

21 июня глава в Германии заявили, что российские хакеры совершили масштабную атаку на немецкие электросети и энергетические компании.

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Теги: хакеры, кибератака, киберполиция
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