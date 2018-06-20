Банковая назвала послов в две страны: есть интересное назначение

В Армении и Перу появятся украинские послы: указ об их назначении в эти страны подписал вчера, 19 июня, президент Петр Порошенко. Соответствующие записи появились на сайте главы государства.
"Назначить Литвина Петра Михайловича послом в Республике Армения. Назначить Тумасова Игоря Юрьевича послом в Республике Перу", - говорится в сообщении.
Литвин - бывший военачальник. Во время горячей фазы войны в Донбассе летом 2014 года он был командующим в секторе "Д" - той самой узкой полосе вдоль восточной границы, которую начали обстреливать артиллеристы российской армии с территории РФ. Имя Литвина фигурировало о расследовании Иловайской трагедии. Кроме того, его старшим братом является бывший спикер парламента Владимир Литвин.
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Также одним из вчерашних указов с должности посла в Кении, Руанде, Танзании и на Коморских островах уволен Евгений Цымбалюк.
Кроме этой функции, он выполнял обязанности постпреда Украины при программах ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и по населенным пунктам (Хабитат) по совместительству.