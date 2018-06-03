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03.06.2018, 00:00

Климкин призвал весь мир давить на РФ ради свободы заложников

Климкин призвал весь мир давить на РФ ради свободы заложников - Фото
Павел Климкин

Министр иностранных дел направил письма главам МИД всего мира с призывом усилить санкционное давление на Кремль

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал глав МИД стран всего мира усилить санкционное давление на Россию для освобождения украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Он сказал, что "критически важно, чтобы Кремль освободил Владимира Балуха, Олега Сенцова и Александра Кольченка, которые объявили голодовку". 

По его словам, нужно консолидировать международный ответ на преступления России.

1 июня президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, с которым обсудил сотрудничество в области безопасности и дальнейшее давление на Кремль.

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Теги: санкции, политзаключенные, санкции против рф, павел климкин, Олег Сенцов
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