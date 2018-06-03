Климкин призвал весь мир давить на РФ ради свободы заложников

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал глав МИД стран всего мира усилить санкционное давление на Россию для освобождения украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Он сказал, что "критически важно, чтобы Кремль освободил Владимира Балуха, Олега Сенцова и Александра Кольченка, которые объявили голодовку".
По его словам, нужно консолидировать международный ответ на преступления России.
1 июня президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, с которым обсудил сотрудничество в области безопасности и дальнейшее давление на Кремль.