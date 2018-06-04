Ключевой соратник Меркель ратует за "улучшение отношений" с РФ

Армин Лашет и Ангела Меркель (фото - armin-laschet.de)

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Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, однако, уточняет: причин снимать западные санкции с России по-прежнему нет

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Один из ключевых политиков партии канцлера Ангелы Меркель посетовал на то, что в Германии "тон дискуссий (о РФ) стал агрессивнее" и высказался за развитие диалога с Кремлем. Об этом он заявил в интервью агентству dpa, выдержки из которого приводит Deutsche Welle.

Армин Лашет, который является премьером федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, раскритиковал существующую в Германии манеру ведения дискуссии по вопросам отношений с путинской Россией и заявил, что "у нас царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к РФ точкой зрения, объявляют купленным Газпромом или сторонником российского президента Владимира Путина".

Немецкий политик из Христианско-демократического союза считает, что "необходимо рассматривать различные точки зрения", так как, по его словам, даже во времена холодной войны предпринимались более интенсивные усилия по улучшению отношений с СССР в области экономики, культуры и науки, "несмотря на геополитические разногласия".

"Сегодня ситуация в мировой политике, по сравнению с теми временами, более благоприятная, однако тон дискуссий стал агрессивнее", - сетует Лашет.

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Несмотря на такие заявления, представитель партии канцлера выступил в поддержку санкций против РФ за войну в Донбассе и оккупацию Крыма. Он полагает, что пока что нет причин их отменять, так как минский процесс "не развивается конструктивно".