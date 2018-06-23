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23.06.2018, 08:23

Командующий Нацгвардии обсудил с Волкером войну в Донбассе: фото

Командующий Нацгвардии обсудил с Волкером войну в Донбассе: фото - Фото
Фото: LIGA.net

Стороны говорили о роли и специфике задач Национальной гвардии в рамках операции объединенных сил в Донбассе

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Вчера, 22 июня, командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента США по украинским вопросам Куртом Волкером в Вашингтоне во время официального визита делегации Украины в США. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль и особенности задач Национальной гвардии в рамках операции объединенных сил, взаимодействие с Вооруженными Силами во время выполнения заданий.

Фото: ngu.gov.ua

"Пообщались о практике интеграции добровольческих батальонов в составе Нацгвардии. Еще одной одной темой обсуждения стало развитие сотрудничества Национальной гвардии с Национальной гвардией Калифорнии", - отметили в пресс-службе.

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3 марта 2018 года Волкер заявил, что псевдореспублики боевиков, созданные Россией во временно оккупированных районах Донбасса, должны исчезнуть, так как факт их существования противоречит конституционному устройству Украины и минским соглашениям.

 

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Теги: Юрий Аллеров, Курт Волкер, война в донбассе, нацгвардия
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