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02.07.2018, 09:00

Командующий ВМС об оснащении флота: Противника ждет неожиданность

Командующий ВМС об оснащении флота: Противника ждет неожиданность - Фото
Фото: пресс-служба ВМС

По словам командующего ВМС Игоря Воронченко, скоро во флоте появятся бронекатера с "неожиданным" оснащением

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На бронекатерах для украинского флота может появиться дополнительное оснащение, рассказал командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко в интервью Радио Свобода

"Пока без подробностей, но производителю бронекатеров я предложил несколько идей относительно дополнительного оснащения. Противника ожидает неожиданность", - рассказал он.

Сейчас у ВМС есть шесть малых бронированных артиллерийских катеров, которые эффективны в прибрежной зоне и в Азовском море. 

По словам Воронченко, флот скоро должен получить десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", на которых решены все проблемы с оборудованием. Такие катера более маневренные и скоростные в сравнении с аналогичными "Рапторами", которыми вооружен российский флот. 

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Теги: военно-морской флот, Игорь Воронченко, бронекатера
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