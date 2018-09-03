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03.09.2018, 18:00

Комиссия повторно направила Трубе 27 кандидатур без полиграфа

Комиссия повторно направила Трубе 27 кандидатур без полиграфа - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава ГБР заявил, что вернул комиссии 27 кандидатур на руководящие должности в ГБР, так как в документах нет результатов полиграфа

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Конкурсная комиссия по Государственному бюро расследований снова направила главе ГБР Роману Трубе 27 кандидатур без результатов полиграфа. Такое решение было принято на заседании комиссии, передает корреспондент LIGA.net.

Труба на заседании заявил, что вернул комиссии 27 кандидатур на руководящие должности в ГБР, так как в документах нет результатов полиграфа.

Члены комиссии решили снова направить эти кандидатуры Трубе. Они также решили попросить парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения законодательной деятельности дать оценку правовой позиции директора ГБР и конкурсной комиссии.

В комментарии журналистам Труба отметил, что, несмотря на эту ситуацию, работа ГБР не будет остановлена.

Он сообщил, что сегодня вместе с заместителями проводит собеседования с кандидатами на должности заместителей территориальных управлений. "Это решение будет принято завтра. На этой неделе территориальные управления ГБР начнут свою работу. Если 27 или 3 или 10 руководителей структурных подразделений не назначены, это не может остановить работу ГБР", - сказал он.

Также, по словам Трубы, сегодня начались собеседования с кандидатами на должности следователей территориальных управлений. "Мы идем в графике. И в ближайшее время мы начнем первые уголовные производства", - добавил Труба.

Ранее Труба заявил, что конкурсная комиссия Государственного бюро расследований уничтожила результаты прохождения полиграфа победителями на руководящие должности. Из-за этого он отказывается назначать 27 отобранных кандидатов на должности руководителей в территориальные управления ведомства.

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Теги: Роман Труба, комиссия, гбр, полиграф, кандидатура
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