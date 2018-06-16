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16.06.2018, 17:09

Консул Украины рассказал о визите к политзаключенному Штыбликову

Консул Украины рассказал о визите к политзаключенному Штыбликову - Фото
Фото: ombudsmanrf.org

Олег Финогенов отметил, что политзаключенный выглядит хорошо, жалоб не высказывает

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Исполняющий обязанности консула-руководителя Консульства Украины в Новосибирске Олег Финогенов и российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетили в Омске украинского политзаключенного Дмитрия Штыбликова. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

По словам консула, во время встречи Штыбликов заявил, что он является гражданином РФ и Украины.

Финогенов отметил, что политзаключенный выглядит хорошо, жалоб не высказывает. С мая 2018 года он находится в одиночной камере. Имел несколько дисциплинарных взысканий.

По словам консула, Москалькова договорилась об организации видео-разговора с семьей Штыбликова, которая проживает в оккупированном Крыму.

Как сообщается, Штыбликов написал заявление в Министерство юстиции Украины с просьбой посодействовать переводу его в Украину для дальнейшего отбывания наказания, а также попросил рассмотреть возможность предоставления ему материальной помощи в установленном законодательством порядке, по предложению консула Украины.

Вчера Денисовой без какой-либо аргументации отказали во встрече с незаконно осужденным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым в тюрьме заполярного поселка Лабытнанги.

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Теги: визит, Людмила Денисова, политзаключенный, татьяна москалькова, дмитрий штыбликов
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