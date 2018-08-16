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16.08.2018, 07:09

Лазаренко в США может пойти на примирение со следствием - СМИ

Лазаренко в США может пойти на примирение со следствием - СМИ - Фото
Павел Лазаренко (фото - ТСН)

Экс-премьер и представители правительства США якобы разрабатывают соглашение, которое приведет к завершению дела

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Бывший премьер-министр Павел Лазаренко, который отбывает в США наказание, намерен подписать с правоохранителями соглашение об урегулировании. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на судебный документ. 

Представители американского правительства согласовали общие моменты и стороны разрабатывают соглашение об урегулировании, которое должно привести к завершению дела.

При этом стороны просят федерального судью США, к которому они обратились, отложить дела и сосредоточиться именно на соглашении. 

10 августа документ, в котором изложены все условия, согласовали в том числе сам Лазаренко, члены его семьи и адвокаты. 

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По данным ООН, Лазаренко похитил около $200 млн из Украины. В 2008 году он вошел в десятку самых коррумпированных чиновников мира в рейтинге Всемирного банка.

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Теги: США, суд, Павел Лазаренко, урегулирование
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