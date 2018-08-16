Лазаренко в США может пойти на примирение со следствием - СМИ

Павел Лазаренко (фото - ТСН)

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Экс-премьер и представители правительства США якобы разрабатывают соглашение, которое приведет к завершению дела

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Бывший премьер-министр Павел Лазаренко, который отбывает в США наказание, намерен подписать с правоохранителями соглашение об урегулировании. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на судебный документ.

Представители американского правительства согласовали общие моменты и стороны разрабатывают соглашение об урегулировании, которое должно привести к завершению дела.

При этом стороны просят федерального судью США, к которому они обратились, отложить дела и сосредоточиться именно на соглашении.

10 августа документ, в котором изложены все условия, согласовали в том числе сам Лазаренко, члены его семьи и адвокаты.

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По данным ООН, Лазаренко похитил около $200 млн из Украины. В 2008 году он вошел в десятку самых коррумпированных чиновников мира в рейтинге Всемирного банка.