Лазаренко в США может пойти на примирение со следствием - СМИ

Бывший премьер-министр Павел Лазаренко, который отбывает в США наказание, намерен подписать с правоохранителями соглашение об урегулировании. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на судебный документ.
Представители американского правительства согласовали общие моменты и стороны разрабатывают соглашение об урегулировании, которое должно привести к завершению дела.
При этом стороны просят федерального судью США, к которому они обратились, отложить дела и сосредоточиться именно на соглашении.
10 августа документ, в котором изложены все условия, согласовали в том числе сам Лазаренко, члены его семьи и адвокаты.
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По данным ООН, Лазаренко похитил около $200 млн из Украины. В 2008 году он вошел в десятку самых коррумпированных чиновников мира в рейтинге Всемирного банка.