Личные данные убитых в бойне у Дейр-эз-Зора "вагнеровцев": список

Фото: пресс-служба СБУ

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В феврале 2018 года ВВС США разгромили на востоке Сирии сводную группировку войск, пытавшихся захватить нефтеносный район, - в том числе ЧВК из России

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Служба безопасности Украины обнародовала имена еще девяти наемников подконтрольной Кремлю частной военной компании Дмитрия "Вагнера" Уткина, которые были убиты или умерли от ранений в Сирии во время разгрома группировки в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года. Данные опубликовала пресс-служба СБУ.

"Несмотря на попытки российских спецслужб скрыть, прежде всего от российского гражданского общества, правду о массовых потерях наемников, СБУ готова передать журналистам имеющиеся доказательства их гибели в Сирии вместе с показаниями родных и близких наемников", - отметили в Службе.

Новые идентифицированные наемники, убитые под Дейр-эз-Зором:

– Апостол В. И., 13.01.1988 года рождения, гражданство РФ и Молдовы, убивал в Чечне, воевал в Донбассе;

– Вертинский В. В., 13.06.1954, РФ, экс-депутат Петропавловской сельской думы Катайского района Курганской области от "Единой России";

– Соломатов С. В., 20.09.1990, РФ, близкий родственник российских музыкантов из Москвы - Валентины Соломатовой и Юрия Андрийчука, причастность к боям в Донбассе проверяется;

– Макаров С. Ю., 20.09.1984, РФ, воевал в Донбассе;

– Кутсарь А. В., 24.01.1984, РФ, убивал в Чечне, воевал в Донбассе;

– Баскаков Е. В., 01.01.1982, РФ, воевал в Донбассе;

– Ганчеров С. Г., 16.07.1992, РФ, причастность к боям в Донбассе проверяется;

– Нуртдинов И. И., 20.02.1982, РФ, воевал в Донбассе;

– Багашев К. Ю., 11.12.1970, гражданин Украины, воевал в Донбассе.

Вот эти лица (нажмите, чтобы увеличить):

Это, утверждают в СБУ, фото некоторых из боевиков ЧВК Вагнера перед их уничтожением в Сирии:

Более 80% поехавших в Сирию российских наемников воевали в Донбассе против Украины.

Как пишет СБУ, общий список идентифицированных потерь российских "ихтамнетов" в бойне под Дейр-эз-Зором составляет уже 50 наемников:

СБУ обещает в ближайшее время обнародовать новую информацию о террористической деятельности и потерях ЧВК Вагнера.

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7 февраля 2018 года, по данным Пентагона, около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиция. По различным данным, погибли от десятков до более чем сотни проасадовских бойцов, в том числе из российских ЧВК. По данным СМИ, наемники собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме.