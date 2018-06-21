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21.06.2018, 16:35

Луценко повторно внесет представления на Вилкула и Колесникова

Луценко повторно внесет представления на Вилкула и Колесникова - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Комитет вернул представления спикеру Рады по причинам, не предусмотренным регламентом, отметил генпрокурор

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Генпрокурор Юрий Луценко повторно внесет представления на привлечение к ответственности ряда депутатов и заявляет, что регламентный комитет Рады сорвал снятие неприкосновенности. Об этом Луценко заявил, выступая в парламенте, передает корреспондент LIGA.net.

Луценко подчеркнул, что заседание комитета по депутатам  от Оппозиционного блока Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова было проведено без участия генпрокурора.

Он также отметил, что комитет вернул представления спикеру Рады по причинам, не предусмотренным регламентом.

Луценко заявил, что поскольку все сроки рассмотрения вопроса прошли, он внесет представления на депутатов Александра Пономарева, Вилкула и Колесникова повторно в конце августа.

25 мая 2018 года Луценко вносил в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и Колесникова. 

19 июня регламентный комитет Верховной Рады вернул спикеру Андрею Парубию представления Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и Колесникова.

Бывший председатель Днепропетровской ОГА подозревается в том, что в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельхоз назначения, а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

Вилкул якобы издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности компании АРТ ЛЕНД, из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Что касается Колесникова, то по версии следствия, когда он был главой Агентства госимущества, из-за его действий стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м.

7 февраля 2018 года член депутатской группы Воля народа Александр Пономарев в кулуарах Рады отобрал мобильные телефоны у двух журналистов, которые снимали его перепалку с депутатом от БатьківщиниСергеем Соболевым. В ответ на замечания о том, что нардеп препятствует журналистской деятельности, парламентарий начал обвинять представителей прессы в провокации.

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Теги: юрий луценко, александр вилкул, дмитрий колесников
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