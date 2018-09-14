Луценко рассказал о расследовании по Сытнику

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

commenthover

Генпрокуратура готовит подозрение директору НАБУ

Реклама

Реклама

Генеральная прокуратура ведет расследование действия директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко в эфире программы Эхо Украины на телеканале Прямий.

Луценко рассказал, что Сытника подозревают в том, что на встрече с журналистами он вслух читал материалы прослушки, касающиеся интимной жизни одного из фигурантов дела. После этого один из журналистов разместил аудиозапись этого чтения в Интернете. Фигурант дела написала заявление.

Генпрокурор отметил, что экспертиза подтвердила, что голос на аудиозаписи принадлежит Сытнику. Проблема с оформление подозрение заключается в том, что ни присутствовавшие при чтении журналисты, ни сам Сытник не называют дату, когда состоялась эта встреча. А без этой информации невозможно оформить подозрение и сообщить о нем.

21 августа 2018 года сообщалось, что Генпрокуратура готовит подозрение директору Национального антикоррупционного бюро по нескольким эпизодам.

11 сентября Сытник связал дело, которое ведет против него ГПУ, с приближением выборов.