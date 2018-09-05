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05.09.2018, 17:34

Луценко: Седлецкая отказалась добровольно предоставить информацию

По словам генпрокурора, у следствия нет другого способа получить информацию о времени встречи журналистов с Артемом Сытником

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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователям необходимо установить время встречи директора НАБУ Артема Сытника с журналистами, на которой якобы произошло разглашение тайны следствия, однако журналистка Наталья Седлецкая отказалась предоставить эту информацию. Так Луценко в комментариях в Facebook объяснил необходимость доступа к ее телефону

"Журналист является свидетелем по делу о разглашении тайны следствия. Международная экспертиза установила принадлежность голоса руководителю НАБУ. Но следствие обязано установить время события. Журналист отказалась давать информацию о времени встречи с руководством НАБУ", - написал Луценко.

По его словам, у следствия "нет другого варианта, как получить по решению суда информацию о локализации мобильного телефона журналиста за время, когда началось прослушивание и разглашение данных потерпевшей".

Луценко еще раз подчеркнул, что разговоры Седлецкой следователей не интересуют.

27 августа Печерский районный суд дал Генеральной прокуратуре разрешение на доступ к информации с телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой.

Ряд журналистов и общественных организаций призвали Генпрокуратуру не пользоваться разрешением Печерского райсуда, так как это является наступлением на свободу слова. 

Ранее Украинская правда со ссылкой на источник сообщила, что ГПУ готовит подозрение директору НАБУ Артему Сытнику по нескольким эпизодам. По информации УП, речь идет о записях, на которых человек с голосом, похожим на Сытника, говоря о деле Кулика, зачитывает часть телефонного разговора женщины с подругой, они обсуждают "нестандартный источник получения доходов". Запись, по данным УП, впервые появился на сайте Обозреватель. Утверждается, что якобы это офрекордс запись разговора Сытника с отдельными журналистами.

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Теги: юрий луценко, телефон, артем сытник, схемы, Наталья Седлецкая
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