Матиос назвал способ реформирования системы военной юстиции

Анатолий Матиос (фото - iStock/Global Images Ukraine)

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Военный прокурор отметил, что в Украине почти 400 тысяч людей с оружием, которые сейчас несут военную службу

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Создание государственного бюро военной юстиции сейчас является единственно возможным и практически взвешенным способом реформирования системы военной юстиции. Об этом сегодня на брифинге в Харькове заявил военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент LIGA.net.

Матиос подчеркнул, что бюро должно обеспечить полноценное обеспечение законности в войсках, невозможность распыления полномочий по расследованию уголовных производств в военной сфере между разными правоохранительными органами - между МВД, СБУ и ГБР.

По его словам, сейчас существует угроза прекращения фиксирования и сбора доказательств российской агрессии и финансирования терроризма для доказательства этих фактов в международных судах.

Военный прокурор отметил, что в Украине почти 400 тысяч людей с оружием, которые сейчас несут военную службу.

"У нас в государстве почти 400 тысяч людей с оружием, которые сейчас несут военную службу, которые имеют обязанность умереть за страну", - отметил он. Еще почти такое же количество военных, по словам Матиоса, уже прошли войну.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области, на территории одного из фермерских хозяйств найдены зарытые в землю форма и личные вещи бойцов ВСУ, погибших в 2014 году в зоне АТО.