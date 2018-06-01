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01.06.2018, 11:06

Матиос возглавил список богатейших прокуроров: топ-10 декларантов

Матиос возглавил список богатейших прокуроров: топ-10 декларантов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

LIGA.net на основании данных из электронных деклараций чиновников составила рейтинг наиболее состоятельных сотрудников прокуратуры

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В топ-тройку состоятельных сотрудников прокуратуры за 2017 год, если судить по движимому имуществу (включая имущество членов семьи), входят два не очень известных публике декларанта, а лидером рейтинга является главный военный прокурор Анатолий Матиос. Данные взяты из спецпроекта LIGA.net "Электронные декларации - 2018: все деньги чиновников в графиках".

Богатейший сотрудник прокуратуры - Матиос, чье с семьей движимое имущество оценено примерно в 93,8 млн грн. Доход его и семьи в прошлом году - почти 73 млн грн. У Матиосов - 14 га земли и более 1000 кв. м недвижимости.

На втором месте - Юрий Кривобок, старший следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления спецрасследований Департамента спецрасследований. Движимое имущество его семьи составляет почти 83 млн грн. Он владеет 6 га земли и более 2600 кв. м недвижимости. Доход за 2017-й - не более 660 тысяч гривень.

Замыкает топ-3 списка состоятельных работников прокуратуры сотрудник ГПУ Юлия Беленькая с 45,6 млн грн имущества и доходом за прошлый год около 200 тыс грн. Земли у нее нет, но есть недвижимость площадью 200 кв. м.

Позиции в рейтинге с 4-й по 10-ю (округлено до десятых в большую сторону, млн грн):
Вадим Лашук - 17,1
Александра Галайба - 16,7
Павел Миленин - 14,5
Ярослав Мишков - 13,8
Юрий Луценко - 13,4
Григорий Рябенко - 13,3
Анна Задорожная - 12,8
По итогам декларирования-2016 в лидерах был Кривобок, на втором месте - Матиос. В 2017 году Кривобок остался лидером, Матиос уступил второе место Беленькой.

Примечание: Все деньги переведены по курсу в гривни и суммированы.

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Теги: инфографика, анатолий матиос, электронные декларации, юрий кривобок, юлия беленькая
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