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24.07.2018, 10:35

Ирпенский мэр Карплюк заявил о сложении полномочий

Ирпенский мэр Карплюк заявил о сложении полномочий - Фото
Фото: Володимир Карплюк / Facebook

Владимир Карплюк, которого подозревают в причастности к хищению земли, собрался баллотироваться в Верховную Раду

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Мэр Ирпеня Владимир Карплюк заявил, что 2 августа этого года сложит полномочия городского головы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Чиновник отметил, что его следующий шаг - баллотироваться в народные депутаты по округу Ирпеня и Приирпенья.

В декабре прошлого года Карплюку сообщили о подозрении: его подозревают в совершении "ряда уголовных преступлений", якобы он, "действовал в преступной организации вместе со своим первым заместителем и заместителем, а также другими лицами".

В 2016 году в ГПУ заявили, что Карплюка подозревают в причастности к незаконному изъятию из госсобственности 890 га особо ценных земель лесохозяйственного назначения. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. В Ирпенском горсовете проводили ряд обысков.

Как заявлял спикер парламента, на зимней сессии должны принять в целом закон за отмену депутатской неприкосновенности.

Заместителем Карплюка является Дмитрий Христюк.

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Теги: Владимир Карплюк, отставка, мэр, ирпень, Дмитрий Христюк
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