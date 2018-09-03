МИД напомнил Би-би-си, что на самом деле происходит в Донбассе

Марьяна Беца (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Лондонский вещатель некорректно называет события на востоке "украинским кризисом", опуская то, что в Донбассе идет гибридная война РФ против Украины

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Министерство иностранных дел указало британской телерадиовещательной корпорации BBC (Би-би-си) на некорректность употребления выражения "украинский кризис" применительно к тому, что происходит между Россией и Украиной. Об этом у себя в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"Уважаемая BBC World. Нет никакого "украинского кризиса". Есть агрессия России против Украины. Новости должны основываться на фактах", - пишет она.

Ранее лондонский офис ВВС выпустил новость о том, как в Донецке прошли похороны взорванного в кафе "Сепар" главаря подконтрольной Кремлю террористической организации ДНР. Новости о ситуации в Донбассе у вещателя выходят под грифом "Украинский кризис".

Реакции редакции агенства со вчерашнего дня, когда был размещен твит Бецы, по-прежнему нет.

Би-би-си и другие западные СМИ под влиянием массированной информационной пропаганды РФ зачастую называют войну России против Украины "украинским конфликтом", коллаборационистов и российских оккупантов - "мятежниками", о созданных Россией террористических анклавах пишут как о "самопровозглашенных республиках", а участие РФ в событиях в Донбассе сужают до "поддержки со стороны России местных повстанцев".

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