МИД обсуждает освобождение украинцев на непубличных площадках

Министерство иностранных дел обсуждает освобождение украинских политзаключенных на непубличных площадках, чтобы не навредить процессу переговоров. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает Громадське.
По словам Бецы, если бы МИД заранее раскрывал детали переговоров, то не удалось бы освободить Ахтема Чийгоза и Ульми Умерова.
Именно поэтому внешнеполитическое ведомство сознательно уклоняется от комментариев, в частности, по возможным и обсуждаемым вариантам обмена Романа Сущенко и других политзаключенных.
Сегодня, 4 июня, Московский городской суд вынес приговор незаконно удерживаемому в столичном российском СИЗО журналисту информагентства Укринформ Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.