МИД обсуждает освобождение украинцев на непубличных площадках

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Внешнеполитическое ведомство сознательно уклоняется от комментариев по поводу возможного обмена политзаключенных

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Министерство иностранных дел обсуждает освобождение украинских политзаключенных на непубличных площадках, чтобы не навредить процессу переговоров. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает Громадське.

По словам Бецы, если бы МИД заранее раскрывал детали переговоров, то не удалось бы освободить Ахтема Чийгоза и Ульми Умерова.

Именно поэтому внешнеполитическое ведомство сознательно уклоняется от комментариев, в частности, по возможным и обсуждаемым вариантам обмена Романа Сущенко и других политзаключенных.

Сегодня, 4 июня, Московский городской суд вынес приговор незаконно удерживаемому в столичном российском СИЗО журналисту информагентства Укринформ Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.