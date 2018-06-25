Москалькова в Киеве планирует посетить украинского дезертира

Татьяна Москалькова Фото: facebook.com/Moscalkova.Tatiana

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Москалькова также намерена встретиться с моряками с судна "Норд", которые находятся на территории Украины

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова планирует посетить в Киевском СИЗО бывшего украинского военного из Крыма Максима Одинцова, который в 2014 г отказался проходить службу в ВСУ и заключил контракт с армией РФ. Об этом сообщает пресс-служба Москальковой.

Согласно сообщению, российский омбудсмен планирует осуществить визит 26 июня.

Москалькова также намерена встретиться с моряками с судна "Норд", которые находятся на территории Украины.

"Следующим шагом планируется паритетное посещение иных граждан, содержащихся в списках", - сказано в сообщении.

Младшего сержанта Александра Баранова и прапорщика Максима Одинцова задержали 21 ноября 2016 года на админгранице с Крымом при попытке ее пересечения.

Им сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 408 (дезертирство), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.

Согласно сообщению СБУ, в марте 2014 года Баранов и Одинцов отказались нести службу в Вооруженных Силах Украины и заявили о намерении служить в армии агрессора. Впоследствии оба дезертира заключили контракты о службе в военной авиации РФ.

В декабре 2017 года дела Баранова и Одинцова были переданы в суд.