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30.07.2018, 20:44

На здании мэрии Парижа разместили портрет Сенцова: фото

На здании мэрии Парижа разместили портрет Сенцова: фото - Фото
Фото: twitter.com/PKlugman

Мэр Парижа Анн Идальго призвала освободить политзаключенного

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На фасаде здания мэрии Парижа разместили фото украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в Twitter сообщил заместитель мэра Парижа Патрик Клюгман.

"Полная поддержка Олега Сенцова, украинского кинематографиста, которого четыре года назад лишили свободы в России. Мы надеялись на его свободу, теперь мы боимся за его жизнь. Мы надеемся на справедливость. Для него справедливость означает свободу", - написал он.

Мэр Парижа Анн Идальго призвала освободить Сенцова.

"Мы призываем его освободить, и мы подтверждаем нашу приверженность свободе мнений и уважению демократии", - написала она в своем Twitter.

Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку и принять лечение, которое улучшит состояние его здоровья. Аналогичный призыв озвучили 50 украинских деятелей искусства.

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Теги: париж, мэрия, Олег Сенцов, анн идальго
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