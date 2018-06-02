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02.06.2018, 19:43

Надо готовиться: Минобороны Эстонии о вступлении Украины в НАТО

Надо готовиться: Минобороны Эстонии о вступлении Украины в НАТО - Фото
НАТО Фото: iStock/Global Images Ukraine

Луйк сказал, что Украине и Грузии Нужно ждать подходящего момента

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Украина и Грузия должны готовиться ко вступлению в НАТО и ждать подходящего момента. Об этом заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк, сообщает портал ERR.

"Лучший пример - членство Балтийских стран. Его считали чудом, но, тем не менее, это произошло", - сказал Луйк.

Глава эстонского Минобороны уточнил, это случилось благодаря внезапному "роману" экс-президента США Джорджа Буша и президента РФ Владимира Путина в 2001 году и терактам 11 сентября, которые обесценили коллективную оборону. Но если бы переговры были год спустя, сказал он, война в Ираке не позволила планам свершиться.

По его словам, он не слышал заявлений, чтобы принятие Балтийских стран в НАТО каким-либо образом означало, что в альянс не могут быть приняты Грузия и Украина.

Он добавил, что сейчас Эстония не смогла бы войти в НАТО, если бы уже не находилась в альянсе. "Скорее всего, у нас в таком случае были бы проблемы", – отметил Луйк. 

Вчера, 1 июня, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Украине идет война, а не замороженный конфликт.

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Теги: вступление в НАТО, владимир путин, нато, эстония, Грузия, украина и нато
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