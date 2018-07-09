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09.07.2018, 12:37

Наев: Если бы не вмешательство РФ, то война уже бы закончилась

Наев: Если бы не вмешательство РФ, то война уже бы закончилась - Фото
Сергей Наев (фото - скриншот видео)

Вернуть временно оккупированные территории Донбасса можно было до осени 2014 года, подчеркнул командующий объединенных сил

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Если бы не вмешательство РФ, не ее поддержка, то война на востоке Украины закончилась бы очень быстро. Об этом заявил командующий объединенных сил Сергей Наев, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Я не буду говорить о конкретном временном промежутке, но поверьте, нам бы это удалось - с минимальными человеческими потерями и потерями ресурсов", - подчеркнул Наев. Он уточнил, что вернуть временно оккупированные территории Донбасса под контроль ВСУ можно было до осени 2014 года.

"В августе того года вошли батальонно-тактические группы РФ. Это неоспоримый факт, который задокументирован, которому есть свидетели. И именно введение вооруженных сил РФ на суверенную территорию Украины определило дальнейшее развитие событий. Затем произошло наращивание присутствия России - последовала передача танков, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня (РСЗО)", - отметил Наев.

Отвечая на вопрос, почему такая продолжительность этой войны, Наев сказал: "Россия непосредственно влияет - пользуясь тем, что имеет определенные преимущества с военной точки зрения (замечу - не абсолютные) и тем, что находятся прямо у нашей двери".

20 марта 2018 года Наев заявил, целью проведения операции объединенных сил станет освобождение временно оккупированного Донбасса от пророссийских наемников.

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Теги: Сергей Наев, Россия, война
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