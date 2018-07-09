Наев: Если бы не вмешательство РФ, то война уже бы закончилась

Если бы не вмешательство РФ, не ее поддержка, то война на востоке Украины закончилась бы очень быстро. Об этом заявил командующий объединенных сил Сергей Наев, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
"Я не буду говорить о конкретном временном промежутке, но поверьте, нам бы это удалось - с минимальными человеческими потерями и потерями ресурсов", - подчеркнул Наев. Он уточнил, что вернуть временно оккупированные территории Донбасса под контроль ВСУ можно было до осени 2014 года.
"В августе того года вошли батальонно-тактические группы РФ. Это неоспоримый факт, который задокументирован, которому есть свидетели. И именно введение вооруженных сил РФ на суверенную территорию Украины определило дальнейшее развитие событий. Затем произошло наращивание присутствия России - последовала передача танков, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня (РСЗО)", - отметил Наев.
Отвечая на вопрос, почему такая продолжительность этой войны, Наев сказал: "Россия непосредственно влияет - пользуясь тем, что имеет определенные преимущества с военной точки зрения (замечу - не абсолютные) и тем, что находятся прямо у нашей двери".
20 марта 2018 года Наев заявил, целью проведения операции объединенных сил станет освобождение временно оккупированного Донбасса от пророссийских наемников.