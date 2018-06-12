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12.06.2018, 15:16

Наші гроші: Племянница Петренко владеет двумя квартирами и Lexus

Наші гроші: Племянница Петренко владеет двумя квартирами и Lexus - Фото
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Когда были приобретены указанные активы, 20-летняя Божена Кличук училась и работала младшим экономистом

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20-летняя племянница министра юстиции Божена Кличук в 2015-2016 гг стала владелицей двух элитных квартир и автомобиля Lexus NX200, приобрести которые за собственные средства не могла. Об этом идет речь в сюжете программы Наші гроші.

Речь идет о двух новых квартирах на Печерске и автомобиле Lexus NX200, которые, по подсчетам журналистов, стоят примерно 7 млн грн.

В сюжете говорится, что в то время, когда были приобретены указанные активы, Божена Кличук училась и работала младшим экономистом и помощником бухгалтера.

При этом, по данным авторов сюжета, ни в одной из двух записанных на нее квартир девушка не живет. Сейчас Кличук живет в маминой квартире на бульваре Шевченко, одну из своих квартир она сдает, вторая стоит пустая.

При этом официальные совокупные доходы родителей Кличук за последние два с половиной года не позволили бы приобрести даже автомобиль Lexus.

По словам самой Божены Кличук, ей помогала вся семья. "Это на самом деле деньги всей семьи", - сказала она в комментарии авторам программы. Однако два самых богатых ближайших родственника девушки – ее дядя министр Павел Петренко и бизнесмен Роман Кличук – отрицают помощь в таких размерах, которые позволили бы приобрести жилье или автомобиль.

Мать Божены - сестра министра юстиции Оксана Петренко – в комментарии журналистам сказала, что одну квартиру ей подарила бабушка, "а вторая – это тоже наверно какой-то подарок или что". "Она девочка, понимаете?" – отметила Оксана Петренко.

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Теги: павел петренко, квартира, божена кличук, Lexus, роман кличук
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