Несмотря на протест журналистов, жена Медведчука появится на 1+1

Оксана Марченко (фото - Facebook)

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Жена Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко заявила об участии в шоу на 1+1, против чего выступили журналисты и работники телеканала

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Жена украинского политика Виктора Медведчука, кумом которого является глава страны-агрессора РФ Владимир Путин, Оксана Марченко официально заявила о своем участии в шоу "Танці з зірками" на телеканале 1+1. Об этом она написала в своем Facebook.

"Друзья, несмотря ни на что, я решила принять участие в новом сезоне "Танцы со звездами" на 1+1", - написала она.

К сообщению Марченко прикрепила видеозапись, в которой говорит, что делает это "ради всех женщин".

На официальном канале шоу в Youtube вышло видео с анонсом ее участия в проекте. Марченко должна появиться в ближайшем сезоне.

8 августа журналисты ТСН телеканала 1+1 публично выступили против участия жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко в шоу канала "Танці з зірками" из-за его близких отношений с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

Вчера, 10 августа, возник еще один скандал вокруг персоны Медведчука. Из фильма "Птица души" о Василие Стусе, который снимает режиссер Роман Бровко по сценарию Сергея Дзюбы и Артемия Кирсанова, вырезали части сценария, в частности те, в которых фигурировал Виктор Медведчук - адвокат Стуса, а сейчас политический деятель, который признал вину своего подзащитного вопреки его желанию.