"Незаконно осужден, объявляю голодовку": истории узников Кремля

Фото: www.facebook.com/pg/SaveSentsov

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В России по политическим мотивам незаконно удерживают 64 украинца, четверо из них продолжают бессрочную голодовку

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Сегодня, 14 июня, ровно месяц с момента отказа от еды украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно осужден в РФ и удерживается в колонии "Белый медведь" в Арктике.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в России по политическим мотивам удерживают 64 украинца.

Олег Сенцов, 32-й день голодовки:

Фото: Sergei Kаrpov/Mediazone

"Я, Олег Сенцов, гражданин Украины, незаконно осужден российским судом, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года", – сказано в его заявлении.

Фото: Facebook/Дмитрий Динзе

Единственным условием прекращения голодовки он назвал освобождение всех политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях. За это время он похудел, побледнел и потерял два зуба. Ему ежедневно вливают 1 л глюкозы.

"Я не проиграл и пощады не прошу", - написал в письме политзаключенный, уточнив, что "хорошо понимал, на что шел, за что оказался здесь, и ни о чем не жалею".

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Владимир Балух, 88-й день голодовки:

Владимир Балух (фото - Радио Свобода)

В "СИЗО" Симферополя оккупанты не ведут документацию голодовки украинца Балуха. Он держал полную голодовку первые двадцать дней, после чего крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Владимира употреблять сухари и кисель. Сейчас Балух в тяжелом состоянии, он потерял более 30 кг.

Балух протестует против оккупационного режима и "ордынско-фээсбэшной идеологии человеконенависти".

Александр Шумков, 21-й день голодовки:

Александр Шумков (фото предоставлено родственниками - uain.press)

25 мая украинский политзаключенный в России, бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша, Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности Олегом Сенцовым.

Он пропал 17 августа 2017 года в Херсоне при невыясненных обстоятельствах. Через месяц его обнаружили в следственном изоляторе российского Брянска, ему инкриминируют участие в "экстремистской организации".

Станислав Клых, 7-й день голодовки:

Станислав Клых (фото - Радио Свобода)

8 июня стало известно, что незаконно осужденный в РФ Станислав Клых заявил адвокату, что объявляет голодовку.

В ноябре прошлого года он провел в коме шесть дней. Ранее находился в психбольнице Магнитогорска.

В мае 2016-го суд приговорил Клыха и другого украинца – Николая Карпюка - к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за "участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих".

Александр Кольченко, голодал 8 дней:

Александр Кольченко (фото - Радио Свобода)

Кольченко объявил голодовку 31 мая с требованием освободить Сенцова. 4 июня он попал в медсанчасть. Сам Сенцов выступал против голодовки товарища по несчастью, так как знал о его проблемах со здоровьем.

7 июня Кольченко начал кушать из-за состояния здоровья: очень ослаб, стал падать в обморок, упал уровень сахара в крови, ему кололи глюкозу. За время голодовки похудел до 54 кг.

25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014-м, к 20 годам тюрьмы строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Кремль отказался передать его Украине, считая узника российским гражданином. Сообщником Сенцова РФ назвала крымчанина Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Ныне подследственная Надежда Савченко, ранее освобожденная из российского плена, обратилась вчера, 12 июня, к президенту страны-агрессора Владимиру Путину с призывом освободить незаконно удерживаемых украинцев. К письму она приложила список узников, в котором 66 фамилий.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

"Я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине!", - написал накануне Сенцов в обращении к лидерам стран G7.

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