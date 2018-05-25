Нидерланды и Австралия официально обвинили РФ в катастрофе MH17

Обломки самолета Boeing 777 рейса MH17 (фото - Getty Images)

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Страны, чьи граждане погибли при крушении "Боинга", призвали Москву взять на себя ответственность за катастрофу и начать сотрудничать со следствием

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Власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в катастрофе Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом говорится на сайте правительства Нидерландов.

"Исходя из выводов JIT, Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия несет ответственность за развертывание установки Бук, которая использовалась для сбивания MH17", - говорится в сообщении.

Страны призывают Россию взять на себя ответственность за катастрофу и сотрудничать со следствием для установления истины и наказания виновных.

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24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.