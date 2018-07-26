"Никакого балтийского сценария": Климкин о деоккупации Крыма

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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На фоне подписанной вчера Крымской декларации США нужно усилить давление на страну-оккупанта Россию, заявил глава украинского МИД

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Нельзя допустить затяжного, на несколько десятков лет, периода одних лишь разговоров о необходимости деоккупации захваченного россиянами Крыма. Так отреагировал у себя в Twitter на Крымскую декларацию США министр иностранных дел Павел Климкин.

"После этой декларации мы должны укрепить усилия и давить на Россию. О "Балтийском сценарии", который длился полвека, не должны думать - этого нельзя допустить", - пишет глава МИД.

С 1940 года ряд стран Запада отказался признать аннексию Эстонии, Латвии и Литвы Советским Союзом, несмотря на то, что СССР они признавали. Фактически, было формальное противодействие оккупации - на словах, но никаких конкретных действий, чтобы ее остановить, не предпринималось.

МИД ранее заявил, что так же, как и в декларации Уоллеса 1940 года, США "последовательно поддерживают основополагающий принцип международного права ex injuria jus non oritur: неправомерные действия не могут быть основой прав для правонарушителя".

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РФ оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

25 июля 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон никогда не признает захват Крыма Россией и будет продолжать настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины. Президент Петр Порошенко назвал декларацию "достойным ответом гибридным провокациям Кремля" после саммита в Хельсинки.

Позицию США поддержали среди прочих Германия, Британия, Литва и Польша. Кремль ожидаемо высмеял официальные заявления администрации США.