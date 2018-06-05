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05.06.2018, 16:05

ОБСЕ обеспокоена списком "предателей" в Facebook спикера Луценко

ОБСЕ обеспокоена списком "предателей" в Facebook спикера Луценко - Фото
Луценко Юрий. Генеральный прокурор

Лариса Сарган опубликовала список политиков, журналистов и блогеров, которые после сообщений о смерти Бабченко критиковали правоохранителей

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Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с тем, что пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган опубликовал в своем Facebook список людей, которых "обвинила в предательстве". Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«Публикация списка, включая имена журналистов, которые обвиняются в предательстве, неприемлема и опасна. Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов», - написал Дезир в письме украинским властям.

«Я настоятельно рекомендую властям вмешаться и прекратить такую практику, особенно, когда ее используют государственные чиновники, учитывая чувствительную и сложную обстановку в Украине на данный момент», - заявил представитель ОБСЕ.

«Журналисты и СМИ должны иметь возможность открыто и свободно выражать свое мнение. Маркировка тех, кто критически настроен, как предателей, ставит их под большой риск, и это неприемлемо», - добавил Дезир.

30 мая, после того, как стало известно, что журналист Аркадий Бабченко жив, пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган опубликовала в своем Facebook пост со списком политиков, журналистов и блогеров, которые после сообщений о смерти Бабченко критиковали правоохранительную систему за ее несостоятельность.

Сарган охарактеризовала фигурантов списка как "тех, кто поднял очередную зраду в то время, когда все стражи порядка осуществляли спецоперацию Бабченко".

В список попали Юлия Тимошенко, Егор Соболев, Анатолий Гриценко, Артем Скоропадский, Мирослава Гонгадзе, Богдан Буткевич, Виктор Медведчук и многие другие.

Также пресс-секретарь генпрокурора призвала своих читателей писать в комментариях имена других "предателей". Стоит отметить, что среди комментаторов ее поста есть журналисты.

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Теги: обсе, юрий луценко, зрада, лариса сарган, предатели
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