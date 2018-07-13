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13.07.2018, 14:18

Оккупанты уничтожают растительный мир Крыма: фото из космоса

Оккупанты уничтожают растительный мир Крыма: фото из космоса - Фото
Фото: LIGA.net

Данные космической съемки показывают значительное ухудшение состояния уникального растительного мира крымского полуострова, отметили в МинВОТ

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На временно оккупированной территории Крыма зафиксировано значительное уменьшение растительности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния уникального растительного мира Крымского полуострова", - отмечается в сообщении.

В МинВОТ подчеркнули, что небрежное отношение российских оккупантов к уникальной природной среде в северной, центральной и восточной частях полуострова может привести к массовому вымиранию растительного и животного мира, эрозии почвы, пожарам в экосистемах и экологической катастрофе.

Нормализованный относительный индекс растительности NDVI в Крыму в июне 2016 года 

"По данным дистанционного зондирования установлено, что в течение двух лет индекс NDVI, используемый для количественной оценки растительного покрова, в некоторых частях Крыма снизился до самой низкой отметки 0,3. Всего в июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, снижение значения общего индекса NDVI по территории Крым, составило - 23%", - уточнили в пресс-службе.

Нормализованный относительный индекс растительности NDVI в Крыму в июне 2018 года (фото - mtot.gov.ua)

Общее снижение количества осадков в 2018 году (по сравнению с предыдущими годами) также негативно повлияло на состояние растительности на полуострове.

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - нормализованный относительный индекс растительности - показатель количества активной биомассы, получаемой по данным дистанционного зондирования земли. NDVI рассчитывается на основе снимков, имеющих спектральные каналы в красном (0,55-0,75 мкм) и инфракрасном диапазоне (0,75-1,0 мкм).

Вблизи Севастополя было обнаружено строительство второй посадочной полосы на военном аэродроме Бельбек.

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Теги: МинВОТ, Крым, космос, животные, растения, снимки
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